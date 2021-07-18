الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 16 وفاة و1099 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 153 ألفا و.309

وكشفت الوزارة في بيان لها: عن رصد 16 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس ليصبح إجمالي الوفيات 3 آلاف و.938 وبحسب البيان، تماثلت 612 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 105 آلاف و.604

وأشار البيان إلى تواجد 45 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

الجزائر المستشفيات كورونا فيروس كورونا الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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