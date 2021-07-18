الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. «أوقاف بورسعيد»: تعقيم 58 مسجداً لمواجهة كورونا

اعمال تعقيم
اعمال تعقيم

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق حملة موسعة لتطهير وتعقيم 58 مسجداً، استجابة لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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اعمال تعقيم

وتمكنت الحملة من تعقيم وتطهير عدداً من المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، وتكثف من جهودها لتعقيم باقي المساجد، بالتوازي مع قيام لجنة المحافظة بقيادة المهندس أسامة رخا بدورها في أعمال التعقيم والتطهير بأحدث التقنيات.

وأكد "وكيل أوقاف بورسعيد"، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء، ولجان  للمتابعة الميدانية، مشدداً على أنه لن يتم السماح بمخالفة الإجراءات التي تم الإعلان عنها.

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اعمال تعقيم

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مستجدات العمل بمستشفى محور ٣٠ يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقه خلالها  النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفى.

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اعمال تعقيم

وقدم "محافظ بورسعيد " التهنئة لكافة العاملين بالمستشفى من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإداريين ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة دائما فى أمان واستقرار وازدهار، وأن ينعم الله على العالم بانتهاء الوباء الحالي.

واستعرض “محافظ بورسعيد” خلال الجولة الأعمال التي شهدتها مستشفى ٣٠ يونيو الجديدة، مؤكدا أن المستشفى تعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب.

وأشار إلى أن المستشفى تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهي بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو ، مضيفا أن ما يجرى بالمستشفى يعد إنجازا طبيا بعد أن توقف العمل بها لعدة أعوام ، والآن أصبحت أحد الصروح الطبية وأول مستشفى على محور ٣٠ يونيو.

اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تعقيم
اعمال تطهير أعمال تعقيم حملة مساجد العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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