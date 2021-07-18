الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى خلاف على غسل ودفن جدتهم.. مقتل شاب وطفل وإصابة 5 فى سوهاج

حملة امنية
حملة امنية

تجري النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في مقتل شخصين، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم، بسبب خلاف على طقوس غسل ودفن سيدة توفيت بناحية المجابرة دائرة مركز جرجا بسوهاج.

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على غسل ودفن جدتهم المتوفاة ودفنها، وبمقتل (ع. م. ع) 6 سنوات، و(م. ح. م) 30 عاما.

وتبين إصابة كل من (م. م. ا)، 28 عاما، بطلق خرطوش بالعضل الأيسر وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، و(ع.ا. م) 65 عاما، بجرح بالرأس وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، و(ف. م. س)، 55 عاما، بكسر بالساعد اليمنى، و(س. ا. ع)، 60 عاما، بجروح وكدمات بالوجه، و( ف. ع. ح)، 60، عاما، بكسر بالساعد اليمنى، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى جرجا العام، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

- عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

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