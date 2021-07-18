99.76 % نسبة حضور طلاب الأدبي لامتحان الفلسفة والمنطق بالوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن إجمالي نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بلغت 99.76 % على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، طلاب الشعبة الأدبية في 10 لجان امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بدأت من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا وسط إجراءات احترازية مشددة.

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانضباط سير منظومة العمل وتكاتف وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.