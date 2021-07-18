«مياه سوهاج» تستعد لاستقبال عيد الأضحى بتجهيز فرق صيانة وتدخل سريع

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتامين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الشركة بتجهيز عدد ١١ فريق للصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات وتجهيز سيارات الكسح والفاكيوم ومضخات نزح المياه والنافوري والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل مع أى تراكم للمياه.



وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الشركة قامت بتطهير شبكات الصرف الصحي، وشدد على ضرورة تواجد مسئولي الشركة خلال 24 ساعة، واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية.

وأشار إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 أو الرقم 0932717737 من أي تليفون أرضى أو تليفون محمول، والرقم 01207125125 لخدمة الواتس آب.