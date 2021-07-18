بمناسبة العيد.. مروان حامد يمنح أبطال «كيرة والجن» إجازة لمدة أسبوع

قرر المخرج مروان حامد، منح أبطال الفيلم السينمائي الجديد “كيرة والجن” والذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى على أن يتم استئناف تصوير الفيلم يوم الاثنين 26 يوليو الجاري.

وكان أبطال الفيلم قد عادوا لتصوير العمل بعد فترة توقف شارفت على ال 4 اشهر بسبب انشغال بطلي العمل بتصوير عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

ويواصل أبطال فيلم كيرة والجن تصوير العمل اليوم وغدا، في موقع المتحف الزراعي وجمعت المشاهد بين أحمد عز وكريم عبد العزيز ،وعدد من النجوم المشاركين في العمل على أن يتوقف التصوير مساء غد ثم يعود أبطال الفيلم لاستئناف التصوير عقب اجازة العيد مباشرة.

- موعد عرض فيلم كيرة والجن في دور السينما

وتأجل تصوير الفيلم أكثر من مرة لانشغال بطلي العمل بتصوير مسلسلي "الاختيار 2 وهجمة مرتدة"، حيث كان من المقرر طرحه في عيد الفطر 2021، ولكن تم تأجيل عرضه لموسم الصيف في 2022 على أقصى تقدير.

- تفاصيل أحداث الفيلم

ويقدم الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهما، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

و كان "كيرة" فدائيا وبطلا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ولهوه، وما يقوم به من بيع السجائر والمشروبات للإنجليز، إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.

و لم يكتف الثناني "كيرة" و"الجن" بذلك، بل استمرا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وتحدث "مراد" عن دورهما الكبير فيها، فضلاً عن الحديث عن سعد زغلول وما قام به من إنجازات، ونضال الشعب ضد الإنجليز.

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.