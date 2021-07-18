«الضاني» بـ130 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق، وتراوحت “الكندوز” بين 130-150 جنيها للكيلو، والكلاوي والقلب بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، والمفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

وفي وقت سابق، قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم بسبب وفرة المعروض منها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الشعبة والغرف التجارية، وكذلك وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أثناء عمليات الذبح وتوزيع الأضاحي.

وأضاف «عبدالباسط»، في تصريحات، لـ«الدستور»، أن إنتاج مصر في السنوات الأخيرة من اللحوم ارتفع مما ساهم فى ضبط الأسعار واستقرارها، لافتًا إلى أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900 ألف طن خلال العام الحالي موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

وأعلنت التموين الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.