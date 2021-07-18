بدء توافد الملاحظين والقائمين على لجان الثانوية العامة

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية.

وبدأ توافد الملاحظين والمراقبين على اللجان الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم البالغ عددهم 255 ألفا و353 طالب وطالبة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق .

ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة .

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب ، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، ليس لها علاقة بقرار مد اجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو .

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير ، وأن موعد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، على أن يستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو سيجرى في موعده، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم يوم الأحد المقبل 25 يوليو بأداء مادة التاريخ .