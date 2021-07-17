أبرزها خل التفاح.. 5 علاجات طبيعية للتصدي لمرض الكبد الدهني

يعد مرض الكبد الدهني، من المشكلات الصحية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يعتبر أمر طبيعي في الأشخاص الذين يميلون إلى نمط حياة غير نشط، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي سيئي واستهلاك الكحول.

وكشف الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، عن بعض العلاجات الطبيعية والتي تساهم بشكل كبير في منع الإصابة بمرض الكبد الدهني.

«حمض خل التفاح»

عندما يتعلق الأمر بمنع الكبد الدهني، لا يتعين عليك البحث بعيدًا عن العلاجات، حيث يمكن أن يساهم خل التفاح الخيار الأول لمنع الإصابة.

أكد الأطباء، أن خل التفاح له العديد من الاستخدامات الطبية والتي منها إذابة الدهون المتراكمة في الكبد، فكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الفاتر وشربه مرتين قبل وجبات الطعام.

«الكركم»

يمكن إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي، لأن هذه التوابل مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك من الكبد الدهني، حيث كشفت الكثير من الدراسات الطبية، أن تناول الأطعمة مع الكركم يساهم في تحسين الجهاز الهضمي، الأمر الذي يساعد في الحماية من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

«المحافظة على الوزن المناسب»

يمكن أن يؤدي تجاوز الوزن الموصى به بالنسبة لطولك وعمرك وجنسك إلى تعريضك لخطر الإصابة بالكبد الدهني. لهذا السبب تحتاج إلى تقييم نظامك الغذائي الحالي، لذا عليك تجنب الأطعمة الدهنية واختار الأطعمة النباتية للمساعدة في الحفاظ على الوزن.

«التخلص من السموم»

إذا كنت تشعر بالخمول مؤخرًا وفقدان الأداء، فقد يكون السبب هو أن الكبد لا يعمل بشكل جيد، وذلك بسبب امتصاص الجسم للكثير من السموم التي بمرور الوقت تؤثر على جسمك.

«الليمون»

يعد تناول عصير الليمون من العلاجات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على الحماية من خطر الإصابة بتلف الكبد الدهني، وذلك بسبب "فيتامين سي" الموجود في هذه الفاكهة، الذي يساهم في تحفيز الكبد على إنتاج "الجلوتاثيون" الذي يمكن أن يساعد في وظائف الكبد.