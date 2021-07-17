إطلاق خدمة «واي فاي» داخل المسجد الحرام.. واكتمال الخطة التشغيلية للكهرباء بالمشاعر المقدسة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الـ(واي فاي) التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية : "إن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في 7 مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من 8 إلى 14 نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج".

وفي سياق متصل، أكدت الشركة السعودية للكهرباء جاهزية خطتها التشغيلية ومشاريعها الكهربائية وكوادرها الفنية والمتخصصة، وذلك لتقديم خدمة كهربائية موثوقة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بتنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأكثر من 481 مليون ريال، وإنشاء 13 مشروعاً لشبكة النقل بقيمة 473 مليون ريال، ومشروع ربط محطة تحويل عرفات 3 بقيمة 7,5 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع تعزيز مغذيات الجهد المتوسط بقيمة 565 ألف ريال.

وقال رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء" المشرف العام على الخطة لموسم حج هذا العام المهندس عبدالسلام بن راشد العمري "إن الشركة قامت باستبدال جميع العدادات في المشاعر بعدادات ذكية، وعددها 7785 عداداً؛ لتعزيز موثوقية الخدمة وتقليل زمن إعادتها عند حدوث انقطاع، إضافة إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية في مشعر عرفات؛ للاستغناء عن التوليد المستأجر".

وأوضح أنه تم تنفيذ مشاريع أخرى تمثلت في أتمتة 520 محطة توزيع للتحكم بها من خلال مركز التحكم، وإنشاء محطات تحويل متنقلة؛ للحفاظ على موثوقية الشبكة، ومحطة عرفات مترو المتنقلة بقدرة إجمالية تبلغ 134 م.ف.أ، ومحطة المشاعر المتنقلة بقدرة إجمالية تصل إلى 335 م.ف.أ، إضافة إلى توسعة محطة عرفات 1 بإضافة قدرة 134 م.ف.أ.

ولفت إلى أن هذه المشاريع نُفذت تحت مظلة وزارة الطاقة، وبإشراف ودعم مباشرين من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن القدرات المتاحة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ نحو 21 ميجاوات، متوقعاً -وفقاً لدراسات الشركة وتقاريرها الفنية- ألا يتجاوز الحمل الأقصى هذا العام 16,105 ميجاوات، مؤكداً حرص الشركة على راحة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات لموسم حج هذا العام.

وأعلن استنفار أكثر من 700 مهندس وفني وإداري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة التشغيلية في جميع المواقع لتقديم أعلى مستوى من موثوقية الخدمة الكهربائية، وحيث خصصت الشركة عدداً آخر من كوادرها الفنية والمتخصصة للعمل عن بُعد هذا العام، في ظل الظروف الصحية الحالية وجائحة فيروس كورونا المستجد، لدعم الكوادر الموجودة في المواقع المختلفة بالمشاعر المقدسة طوال الحج.

ونوه بأنه تم تجهيز 84 مركز انطلاق لفنيي التوزيع والنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخارج المدن، روعي في اختيار مواقعها أهمية المنطقة المخدومة وسهولة الوصول إليها وحركة المرور واتجاه السير والطرق المخصصة للمشاة فقط.