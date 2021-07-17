وكيل «تعليم بنى سويف» تهدى العاملين كروت تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

أجرت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم فى بني سويف، اليوم السبت، جولة بعدد من مكاتب الإدارات المختلفة بديوان المديرية قدمت خلالها التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أهدت يوسف العاملين كروت تهنئة بمناسبة العيد جاء فيها أقدم لكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، ونقلت لهم تهنئة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بمناسبة العيد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويغ إن تقديم كروت التهنئة للعاملين أبسط ما يتم تقديمه لهم بمناسبة عيد الأضحى نظرا لمجهودهم وما يقدمونه للعملية التعليمية داخل المحافظة.

وفى سياق منفصل أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث أدي"اليوم السبت " طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء وعددهم 10729طالباً وطالبة ،وقد حضر الامتحان 10586 ، بنسبة حضور بلغت 98.6% ، وتغيب 143 طالبا، فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا "ورقة أولى" وعددهم 6 طلاب بنسبة حضور 100% .

مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألفا و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أكدت انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة طبقا للجداول المعلنة، وعدم تأثرها بقرار مد إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الامتحانات طبقاً لتعليمات الوزارة "دون تغيير"، حيث يؤدى" اليوم "طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، وتستكمل غداً الأحد بأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وتشهد الامتحانات تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للطلاب حرصا على سلامتهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم