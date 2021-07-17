الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من هنا.. رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على العدادات الكودية

المنصة الموحدة لخدمات
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تشهد المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أقبالًا غير مسبوق خلال الفترة السابقة، نظرًا لتوجه العديد من المشتركين الجدد الراغبين في الحصول علي التغذية الكهرباء وامدادات التيار الكهربائي بالطرق الشرعية، بعد أن اتيحت لهم الفرصة لتقنين أوضاعهم وتوفيقاها مع ما يتناسب وشروط  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد علي تركيب العدادات الكودية للمشتركين الجدد والمشتركين غير الشرعيين.

تقديم عدادات الكهرباء الكودية

وكانت أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بشأن إجراءات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمشتركين غير الشرعيين والتحول من نظام ممارسة الكهرباء؛ وذلك في محاولة لتوفيق أوضاعهم التي كانت تمثل ثقبًا في محفظة الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء.

كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي إلى نهاية شهر يوليو الجاري 2021، بحيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي

وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 29-3-2021، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي والتي يمكنك الدخول من خلال التالي:- 

1 - الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.

2 - اختيار منصة الخدمات الموحدة.

3 - تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

4 - تعيين كلمة مرور.

5 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

6 - بعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد، والتعليق، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

7 - الضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

8 - الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل ادخال الاسم بالكامل، وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار الذي تقطن به.

وعند القيام بإدخال كافة البيانات، والتأكد من صحتها، وفقا لما هو في البطاقة، يوضح المواطن نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات من خلال الاختيارات.

txt

كل ماتريد معرفته عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم والاستعلام عن العداد الكودي

txt

«الكهرباء» تكشف عن الموعد النهائى لغلق باب التقديم لتركيب العداد الكودى

الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي

يتم إرفاق بعض الأوراق مع الطلب والتي تشتمل على:-

1 - صورة للعقار من الخارج.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3 - صورة من محضر شرطة الممارسة.

4 - رقم وتاريخ المحضر.

5 - تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

6 - الضغط على إرسال الطلب لتسجيله.

الكهرباء العدادات الكودية تقديم عدادات الكهرباء الكودية المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عداد كودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية