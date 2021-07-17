15 ألف لتر لتعقيم المسجد الحرام لاستقبال وفود الحجاج

قال وكيل الرئيس العام للشئون الفنية والخدمية بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، إن مسطحات المسجد الحرام ومرافقه عُقمت بـ(15) ألف لتر، قبيل استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف القدوم وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية محلية اليوم السبت.

وأضاف الجابري: شارك في أعمال التعقيم صباح اليوم السبت أكثر من (50) عاملا يرافقهم (30) مشرفا ميدانيا على أعمال التطهير والتعطير، كما أسهم أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و(20) جهاز بايوكير، و(11) روبوت، في وقاية ضيوف الرحمن بفضل الله، عز وجل.

وأشار إلى أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين في الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجيج.

وعند سؤاله عن الفترة الزمنية التي استغرقها غسل صحن المطاف قبل وبعد الطواف أجاب: استغرقت كل عملية (10) دقائق، وأما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة.

وأفاد: قامت (7) كاميرات حرارية عبر آلية التعامل مع الألوان برصد درجة حرارة الجسم للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى (6) أمتار عن كل فرد، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الحاج الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

وذكر وكيل الرئيس العام للشئون الفنية والخدمية أن أكثر من (30) ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من (60) عربة استيل و(15) عربة توزيع على مسارات الطواف تحمل كُلًّا منها (100) عبوة.

كما حرصنا على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري عن طريق الروبوت، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

‏ويمكن لهذه الروبوتات أن تقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة أقل من (10) دقائق، ‏وباستطاعته العمل لمدة ثمانية ساعات متواصلة، ويمتاز بالوقوف لمدة (20) ثانية؛ ليتمكن قاصد بيت الله من أخذ عبوة ماء زمزم.