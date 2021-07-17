إحساس يدل على ارتفاع الكوليسترول

يُعرف ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بأنه "قاتل صامت" نظرا لغياب الأعراض، ومع ذلك، يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من الكوليسترول تغيرات محسوسة في الجسم.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" لبريطانية، عادة ما تؤدي عادات نمط الحياة غير الصحية إلى نمو هذه الرواسب الدهنية في الدم، على الرغم من أن الحالة الوراثية يمكن أن تسبب أيضا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تؤدي رواسب الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، ما قد يؤدي بدوره إلى تكوين جلطات دموية - و هي مقدمة للإصابة بنوبة قلبية.

ووفقًا للتقرير الذي أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فانه لسوء الحظ، لا يظهر تراكم الكوليسترول أعراضا في البداية و لكن تظهر الأعراض فقط إذا أدت مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار إلى تصلب الشرايين و تضييقها، الأمر الذي حذرت من أضراره البالغة جمعية جراحة الأوعية الدموية.

ووفقا لهيئة الصحة، فمن الممكن أن يشعر المصاب بالألم عند المشي وذلك إذا تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في تضيق الشرايين في الساقين.

ويحذر التقرير من أن هذه المضاعفات قد تؤدي إلى البتر في حالة إذا تُركت دون علاج.

وبعد تشخيص رسمي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يُنصح بإصلاح جوانب من نمط حياتك لخفض مستوياته.

يشار إلى أنه يمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل الكوليسترول و تحسن صحة قلبك.

ويتمثل أحد أهم التدخلات التي يمكنك القيام بها في تقليل تناول الدهون المشبعة، وفقا لمايو كلينك.

ويحذر الجسم الصحي من أن "الدهون المشبعة، الموجودة أساسا في اللحوم الحمراء و منتجات الألبان كاملة الدسم، ترفع الكوليسترول الكلي".