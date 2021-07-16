الباز يوضح رسائل مهمة فى كلمة السيسى خلال مؤتمر حياة كريمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحريرجريدة الدستور، إن "حياة كريمة" تدشن مشروعًا قوميًا حقيقيًا يستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن عاشوا عقودًا طويلة مهملين، وهو تدشين يليق بإعلان دخول الجمهورية الثانية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن كلمة الرئيس السيسي حملت عدة رسائل مهمة للشعب، ومنها تأكيد الموقف المصري عن أزمة سد إثيوبيا، وهو أن مصر لا تمانع ولا تعارض بناء السد والتنمية، وإنما تريد التعاون والاتفاق ومدهم بالإمكانات اللازمة.

وأردف: "الرئيس أكد أن ما تريده مصر الوصول لاتفاق قانوني ملزم يساعد في تحقيق مصالح الجميع ويرسخ للأمن والسلام على حدود الدول، الرئيس ما زال يستخدم كلمة أشقائنا في إثيوبيا، ويجدد الدعوة للدخول في تفاوض للوصول لاتفاق ملزم".