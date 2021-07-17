السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة وزارة التضامن اليوم الجمعة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

انتهت زارة التضامن الاجتماعي من صرف الدعم النقدي «كرامة» لأكثر من مليون و256 ألف، أمس الخميس، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021- 2022.

كما رفعت وزارة التضامن الاجتماعي حالة التأهب داخل ديوان عام الوزارة والمدريات التابعة لها استعدادًا لحلول عيد الأضحى، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لتوحيد جهود المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا خلال أيام العيد.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة «سكة السلامة» فى العديد من الهيئات والمرافق الحيوية، ويبدأ تنفيذها داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع وعي الركاب بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه جاري تنفيذ مبادرة سكة السلامة في محطات مترو الإنفاق للخطوط الثلاثة، كما تم بدء تنفيذها أيضًا داخل محطة مصر كمرحلة أولى، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على محطات هذه  المرافق والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانًا، وفي سرية تامة.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واقعة ضرب طفل معاق ذهنيًا داخل دار أيتام في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، مما أثار حالة كبيرة من السخط.

وأوضحت الوزارة، أنها أبلغت عن سائق دار رعاية الأمل بالمنوفية، والذي قام بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الواقعة سالفة الذكر.

سكك حديد مصر عيد الأضحى وزيرة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي المواد المخدرة عمرو عثمان

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