وزير الرياضة: مصر أصبحت قِبلة البطولات الدولية فى عهد السيسى (صور)

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة د.إسماعيل عبدالغفار في التعاون مع وزارة الرياضة والاتحادات المختلفة في إقامة البطولات.

وشهد وزير الشباب ختام منافسات نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويانوس بكياك عضو الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمود مشالي نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد صبحي أن مصر أصبحت قِبلة البطولات الدولية، وأنه في عهد الرئيس السيسي أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية وقادرة على استضافة أقوى البطولات الدولية، وظهر ذلك جليًا منذ بطولة كأس العالم لليد مرورًا بجميع البطولات الدولية التي أقيمت على أرض الكنانة.

كما أعرب صبحي عن سعادته باستضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات والتي تحتضنها مصر، مضيفًا أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث لديه خبرة قوية في تنظيم البطولات الدولية.

وحصل المنتخب المصري للناشئات على الميدالية الفضية في منافسات الفرق، وجاء في المركز الأول المجر كما جاء في المركز الثالث فريق بيلاروسيا.

أما في منافسات الفردي فجاءت في المركز الأول الفرنسية ريبيكا كاستودي بإجمالي ١٢٨٠ نقطة، وجاءت في المركز الثاني الإيطالية أليس رينادو بإجمالي ١٢٦٨ نقطة، وجاءت في المركز الثالث من ليتوانيا إليزابيث أدومايتيتي بإجمالي ١٢٦٥ نقطة.

منافسات بطولة الخماسي بالأكاديمية

منافسات بطولة الخماسي بالأكاديمية

منافسات بطولة الخماسي بالأكاديمية

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