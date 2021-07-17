بعد حضوره احتفالية «حياة كريمة».. محمد رشاد: ربنا يجبر بخاطرك ياريس

تداول عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من احتفالية حياة كريمة، لشخص يدعى محمد رشاد، وهو المواطن المصري الذي تعدى الكمسري عليه أمام نجلته في قطار منوف، وأثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

وأعرب المواطن محمد رشاد، عن بالغ سعادته لمشاركته في هذه الاحتفالية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر حياة كريمة، وهو الأمر الذي لم يتخيله نهائيًا، فسبب له سعادة كبيرة.

وتابع «رشاد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قائلًا: «وجودي جنب الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا كان بمثابة أحسن وأفضل رد اعتبار لي أمام ابنتي، بعد كل اللي حصل، وهو رسالة من الرئيس كرامة المواطن أولًا»، موضحًا: «ربنا يجبر بخاطرك يارب ياريس ويراضيك زي ما عملت معايا».

يذكر أن محافظ المنوفية كرم العامل الذي ضرب من قبل الكمساري أمام ابنته، فيما أحال وزير النقل الكمساري للتحقيق، خاصًة أنه أهان الرجل بشكل مبالغ فيه، أمام ابنته الصغيرة والتي دخلت في نوبة بكاء خوفًا مما وقع وحدث لوالدها أمام عينها كون مراعاة لشعورها.

وذكرت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان لها، أن أجندة المؤتمر تشهد عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.