السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحمد خالد صالح: تصوير فيلم العارف كان «مرهقًا جدًا» ولكن النتيجة مجدية

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

سيطرت حالة من السعادة على صناع فيلم "العارف" الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائي والذي تصدر قائمة الاعلي إيرادًا بشباك تذاكر السينما، وحقق في أول ليلة عرض مليون و262 ألف جنيه.

وأعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن بالغ سعادته لمشاركته في الفيلم الذي يضم باقة من ألمع النجوم: "تصوير الفيلم كان مرهق جدًا خاصًة أننا أخذنا سنتين تصوير بس الحمد لله النتيجة مجدية لحد دلوقتي والفيلم عاجب الناس".

أضاف خالد صالح، لـ"الدستور"، أنه بمجرد عرض الفيلم عليه منذ فترة طويلة وافق على الفور، خاصًة أنه انجذب للدور بسبب التفاصيل التي تحتوي عليه، ومن التجارب السينمائية المختلفة عن كافة أدواره التي شارك فيها مسبقًا، لافتًا إلى أنه أحب العمل كثيرًا مع الفنان الكبير أحمد عز: “فنان جميل جدًا على المستوي الشخصي والعملي، وأنا بتربطني بيه سابق معرفة قبل العمل الفني، خاصًة أنها ملك الأكشن”. 

تجدر الإشارة إلى أن فيلم العارف بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب. 

أحمد خالد صالح الفنان أحمد خالد صالح فيلم العارف أحمد عز

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