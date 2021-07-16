«إحنا خدامين الناس».. أول ظهور لمعاون محافظ كفر الشيخ بعد تكريم السيسى (فيديو)

قال محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، رئيس وحدة التعاون الدولي، مدير المكتب الفني ومنسق حياه كريمة بالمحافظة إن تكريم الرئيس السيسي جاء بعد مجهود وتعب علي مدار عدة أشهر للنهوض بالريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية والعمل علي تذليل العقبات، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية من أجل تحقيق ذلك وأن تكريم الرئيس جاء تتويجًا لهذا الجهد المبذول ليس مني فقط، لكن لكل طاقم العمل.

أضاف رأفت أن الرئيس السيسي مؤمن بفكرة تولي الشباب المناصب القيادية وتمكينهم من أجل تحقيق ذلك، ولعل أكبر دليل علي ذلك تدريب الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، لافتًا إلى أن تكريم الرئيس للشباب إشارة قوية لهم بضرورة العمل وأن مجهودهم لن يضيع هدرا، وأما مبادرة حياة كريمة فأصبحت هي عنوان مصر الجديد للتنمية وينظر إلينا العالم بكل فخر ونحن نقوم بذلك المشروع متفاجئين بقدرتنا علي تحقيق ذلك ، وأن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن قائلا :" إحنا خدامين المواطن".

وأوضح معاون المحافظ أنه فخور بتكريم الرئيس وسوف يدفعه ذلك التكريم إلي العمل ليلا ونهارا من أجل أن يكون عند حسن ظن الرئيس والمواطنين وسوف يظهر ذلك جليا في تنفيذ المبادرة الرئاسية في القري والتي وصلت نسب التنفيذ فيها إلي مستويات متقدمة .

في السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن محمد رأفت:

• حاصل على ليسانس الحقوق وماجستير في القانون العام، 36 سنة

• متزوج وله بنتين ويقيم في كفر الشيخ

• بدأ عمله بالمحافظة عضوا بالمتابعة الميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ، ثم مديرًا للمتابعة ثم مديرا للمكتب الفني والمتابعة.

• كلفه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مؤخرًا معاونا للمحافظ للمشروعات، نظرًا لتميزه بالكفاءة والدقة في العمل والصبر فتم تكليفه لمتابعة المشروعات القومية، إضافة إلى المشروع الرئاسي حياة كريمة.

• حصل معاون محافظ كفر الشيخ على البرنامج المتخصص ديواني كفء الأكاديمية الوطنية للتدريب 2020.

• يتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات، ولديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة وملم بكل صغيرة وكبيرة بها.

وتشهد قرى مطوبس استمرار أعمال البرنامج الرئاسي “حياة كريمة”، ومنها إنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ومن بينهم قريتي بني بكار و البصراط، وجاري انشاء كباري وإحلال وتجديد كباري أخرى، إضافة لأعمال تبطين الترع إضافة لأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى.

• تشهد قرية بني بكار بمطوبس أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس الواقع على مصرف نمرة 11 بنطاق، وتشهد العديد من القرى أعمال تحسين مياه الشرب منها قرى: القلي، وابيانه، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد الغربي، بقرى وقف بحرى وتوابعها، وبقرية برج مغيزل، وبقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها"، والقشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبو عقادة، وقرى قومسيون غرب وتوابعها، وبقرى خليج قبلي وتوابعها، ومنطقة كوم دميس وتوابعها.

كما تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تبطين الترع، كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 50٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 90٪.