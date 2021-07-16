الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

كارثة غير مسبوقة.. «الجارديان»: الفيضانات تحاصر القرى الألمانية وتهدد حياة الآلاف

الفيضانات تحاصر القرى
الفيضانات تحاصر القرى الألمانية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الفيضانات المدمرة في ألمانيا تسببت في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا، وفقد أكثر من 1300 شخص في منطقة واحدة فقط، حيث أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن تعاطفها العميق مع ضحايا "الكارثة" التي لن يظهر مداها إلا في الأيام المقبلة.


وقالت السلطات في منطقة أرويلر بغرب ألمانيا، مساء الخميس، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، حيث يُعتقد أن حوالي 1300 شخص في عداد المفقودين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأضرار التي لحقت بشبكات الهاتف المحمول.


وفي بلدة باد نوينهار-أرويلر وحدها، تم تنفيذ أكثر من 1000 مهمة إنقاذ يوم الخميس، وبعضها مستمر.


كان أكثر من 1000 من أفراد خدمات الطوارئ يساعدون المنطقة، من جميع أنحاء ولاية راينلاند بالاتينات والولايات المجاورة في شمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرج، وقالت سلطات أهرويلر إنه من السابق لأوانه معرفة حجم الضرر.


وقال مالو دراير، حاكم ولاية راينلاند بالاتينات، للبرلمان الإقليمي: "هناك قتلى، وهناك أشخاص مفقودون، وهناك الكثير ممن لا يزالون في خطر، لم نشهد مثل هذه الكارثة من قبل، إنها حقًا مدمرة".


وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في غمر البلدان الأربعة، مما تسبب في غمر الأنهار على ضفافها وإغراق الشوارع في المدن والبلدات، في حين انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأسر.


ولجأ السكان اليائسون إلى أسطح منازلهم بينما كانت مروحيات الإنقاذ تحلق فوقها. 


زفي بلدة شولد في جبال إيفل، تم الإبلاغ عن فقد 70 شخصًا بعد انهيار عدة منازل خلال الليل.


وأمرت السلطات في مقاطعة راين سيج جنوب كولونيا بإخلاء عدة قرى تحت خزان شتاينباخ وسط مخاوف من احتمال انهيار السد.


لا تزال المنطقة غير واضحة بعد أن قطعت العديد من القرى بسبب مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية التي جعلت الطرق غير سالكة. 


وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات تطفو في الشوارع ومنازل منهارة جزئيا.

فيضانات المانيا انجيلا ميركل كارثة انهار غرق منازل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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