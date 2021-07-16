الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جريمة المقابر».. «حامل الأمانة» يهتك عرض طفلة بين الموتى بطنطا

هتك عرض
هتك عرض

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، باعتداء سائق “توك توك” جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، داخل منطقة المقابر المخصصة لدفن الموتى.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامه أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من والد الطفلة “س.ع”، 8 سنوات، بأنه تم التعدي على ابنته جنسيًا الاعتداء من قبل سائق “توك توك” بمنطقة مقابر عواره.

وانتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، والنقيب محمود عبد الجواد معاونه، وتم عمل كمين سري للمتهم وإلقاء القبض عليه.

وبسؤال والد الطفلة، أكد أن “م.م” 34 سنة، يعمل “التوك توك” الخاص به، أرسله إلى منزله لتوصيل مبلغ مالي لزوجته لعدم ذهابه للمنزل لخلافات بينهم، وبعد توصيل المبلغ طلبت الأم توصيلها لشراء علاج ثم العودة للمنزل.

وأضاف الأب، أنه بعد ذلك طلب المتهم من الأم أن يصطحب الطفلة وشقيقها ليحضرهما إليّ بناءً على طلبي، ثم اصطحبهم لمقابر عواره بمدينة طنطا وقام بالاعتداء عليها، وبعد عوده الطفلة لوالدتها اكتشفت الاعتداء على نجلتها.

وبمناقشه المتهم فيما نسب اليه من اتهامات بالاعتداء الجنسي على الطفلة، أقر بها.

 وتحرر محضر  بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سائق هوك يعتدي على طفلة داخل مقابر طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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