بولندا: تلقيح نحو 16 مليون مواطن بشكل كامل ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بولندا أن أكثر من 15 مليونًا و900 ألف مواطن تلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، فضلًا عن تلقي أكثر من 17 مليونًا و600 ألف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال مسئولون- حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الجمعة- إنه تم تلقيح المواطنين بـ32 مليونًا و413 ألفًا و199 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، من بينهم 240 ألفًا و627 جرعة تم استخدامها خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أنه تم استخدام لقاحات “فايزر- بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا” في إعطاء جرعتي اللقاح ضد الفيروس للمواطنين، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون الذي يتم تلقيح البشر به بحقنة واحدة فقط.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



