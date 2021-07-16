فيما تنفق حصيلة صندوق الصحة النفسية؟.. القانون الجديد يُجيب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق اهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.

ويتم انفاق حصيلة الصندوق على المصادر الأتية:

- (40%) لإجراءات التقييم المستقل.

- (30%) للتدريب.

- (10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.

- (10%) لدعم لجان حقوق المرضى.

- (5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.

- (5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.

ونص القانون على تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه.

ونص قانون رعاية المريض النفسي الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب السابق على تشكيل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.