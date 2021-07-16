الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق ومساعده إثر تصادم سيارتي نقل في الطريق الصحراوي بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقى سائق سيارة نقل ومساعده مصرعهما، أثر وقوع حادث سيارة نقل مع آخر بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى اليوم الواحد.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد ياسر طوسون المقرحي مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي القاهرة -الإسكندرية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع ماهر عبد اللاه الديب، سائق ومقيم بمدينة الدلنجات، ومساعده أحمد المصري، مقيم بمدينة الدلنجات أثر وقوع حادث بين سيارتين نقل، وتم نقل الجثث إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 - نصائح لتجنب حوادث الطرق

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

البحيرة الطريق الزراعي الإسكندرية حادث تصادم وادى النطرون سيارة نقل ثقيل

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