الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

واشنطن: اعتذار الحريرى عن تشكيل الحكومة مخيب للآمال

جيك سوليفان
جيك سوليفان

علق مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ جيك سوليفان، على اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، قائلا: "هذه الأخبار​ مخيبة للآمال للغاية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال سوليفان : "بات من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشكل القادة السياسيون في لبنان حكومة وأن يوقفوا الانزلاق الكارثي للبلاد"، مشددا على أن "الشعب اللبناني​ يستحق أفضل من هذا".

وقدم الحريري يوم أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن هناك فريقا اتخذ قرارًا بالعمل ضده وضد لبنان معًا، مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح بعد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال في تصريحات للإعلام اللبناني، إن انهيار وتذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية سببه عدم الاستقرار السياسي، مؤكدا أنه لم يفرض أي شروط على الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وكشف الحريري عن أن الرئيس ميشال عون يريد الثلث المعطل وهذه مشكلة عرقلت تشكيل الحكومة، معتبرا أن مشكلة لبنان عدم وجود إدارة سليمة.

وأضاف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري "لم نتفق مع القوى الحليفة لنا على تسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة حتى الآن".

 

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