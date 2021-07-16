حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الجمعة 16 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهًا إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.

عاطفيًا: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة مع الشريك.

صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

الثور

مهنيًا: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.

عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانًا، لكن الشريك يقف إلى جانبك ويساعدك كثيرًا ويجد لك الحلول المناسبة.

صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

الجوزاء

مهنيًا: تتحسن الظروف مع وصول القمر إلى برج الميزان الصديق ترتاح وترد الأمور إلى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل أفضل واثق من نفسك مرتاح أكثر تتحقق أمنياتك.

عاطفيًا: اقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن لينًا في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.

صحيًا: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.

ومن مشاهير هذا البرج محمود عبد العزيز.

السرطان

مهنيًا: قد يطرأ تغيير يربكك قليلًا، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حينًا وربما تفشل حينًا آخر

صحيًا: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعًا.

ومن مشاهير هذا البرج نوال الزغبي.

الأسد

مهنيًا: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.

عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.

ومن مشاهير هذا البرج رشدي أباظة.

العذراء

مهنيًا: يوم ايجابي يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.

عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.

صحيًا: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق.

ومن مشاهير هذا البرج خالد النبوي.

الميزان

مهنيًا: وصول القمر الى برجك يساهم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.

ومن مشاهير هذا البرج ويل سميث.

العقرب

مهنيًا: تعيش يوما معاكسا تعب مسؤوليات توتر فتتاخر الاستحقاقات وتدخل في مفاوضات صعبة ايام متطلبة وضغوط متراكمة.

عاطفيًا: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء.

صحيًا: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل.

ومن مشاهير هذا البرج صباح.



القوس

مهنيًا: يوم ممتاز وداعم من الطاقة الفلكية طلتك حلوة تبرز فيها صفاتك الشخصية المحببة عند الآخرين.

عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها معت الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.

صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.

ومن مشاهير هذا البرج تايلور سويفت.

الجدي

مهنيًا: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.

عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.

صحيًا: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق.

ومن مشاهير هذا البرج برادلي كوبر.

الدلو

مهنيًا: تعيش يوما ناشطا جدا تحت تاثير القمر من برج الميزان الهوائي الصديق الذي يطلب منك أن تكون مسؤولا عن أعمالك كي تحقق الكثير.

عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.

صحيًا: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي.

الحوت

مهنيًا: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.

عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.

صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.

ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي.