الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الجمعة 16 يوليو 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:


الحمل

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهًا إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.

عاطفيًا: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة مع الشريك.

صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

 

الثور

مهنيًا: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.

عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانًا، لكن الشريك يقف إلى جانبك ويساعدك كثيرًا ويجد لك الحلول المناسبة.

صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

 

الجوزاء

مهنيًا: تتحسن الظروف مع وصول القمر إلى برج الميزان الصديق ترتاح وترد الأمور إلى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل أفضل واثق من نفسك مرتاح أكثر تتحقق أمنياتك.
عاطفيًا: اقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن لينًا في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.
صحيًا: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.
ومن مشاهير هذا البرج محمود عبد العزيز.

 

السرطان

مهنيًا: قد يطرأ تغيير يربكك قليلًا، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حينًا وربما تفشل حينًا آخر
صحيًا: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعًا.
ومن مشاهير هذا البرج نوال الزغبي.

 

الأسد

مهنيًا: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.
ومن مشاهير هذا البرج رشدي أباظة.

 

العذراء

مهنيًا: يوم ايجابي يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.

عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.
صحيًا: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق.
ومن مشاهير هذا البرج خالد النبوي.

 

الميزان

مهنيًا: وصول القمر الى برجك يساهم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.
ومن مشاهير هذا البرج ويل سميث.

 

العقرب

مهنيًا: تعيش يوما معاكسا تعب مسؤوليات توتر فتتاخر الاستحقاقات وتدخل في مفاوضات صعبة ايام متطلبة وضغوط متراكمة.

عاطفيًا: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء.

صحيًا: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل.
ومن مشاهير هذا البرج صباح.


القوس

مهنيًا: يوم  ممتاز وداعم من الطاقة الفلكية طلتك حلوة تبرز فيها صفاتك الشخصية المحببة عند الآخرين.

عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها معت الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.

صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.
ومن مشاهير هذا البرج تايلور سويفت.

 

الجدي 

مهنيًا: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.
عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.
صحيًا: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق.
ومن مشاهير هذا البرج برادلي كوبر.

 

الدلو

مهنيًا: تعيش يوما ناشطا جدا تحت تاثير القمر من برج الميزان الهوائي الصديق الذي يطلب منك أن تكون مسؤولا عن أعمالك كي تحقق الكثير.
عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.
صحيًا: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.
ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي.

 

الحوت 

مهنيًا: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.

عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.
ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي.

جاكلين عقيقي حظك اليوم جميع الأبراج توقعات الأبراج توقعات الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

أطعمة تحميك من أمراض القلب

قيرغيزستان تسجل 1334 إصابة جديدة بكورونا

تشميع 40 منشأة خالف أصحابها الإجراءات الاحترازية بالغربية

إغلاق جديد فى ملبورن ضمن جهود استراليا للحد من تفشى كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى