حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الجمعة 16 يوليو 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهًا إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.
عاطفيًا: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة مع الشريك.
صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.
الثور
مهنيًا: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.
عاطفيًا: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحيانًا، لكن الشريك يقف إلى جانبك ويساعدك كثيرًا ويجد لك الحلول المناسبة.
صحيًا: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.
الجوزاء
مهنيًا: تتحسن الظروف مع وصول القمر إلى برج الميزان الصديق ترتاح وترد الأمور إلى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل أفضل واثق من نفسك مرتاح أكثر تتحقق أمنياتك.
عاطفيًا: اقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن لينًا في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.
صحيًا: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.
ومن مشاهير هذا البرج محمود عبد العزيز.
السرطان
مهنيًا: قد يطرأ تغيير يربكك قليلًا، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حينًا وربما تفشل حينًا آخر
صحيًا: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعًا.
ومن مشاهير هذا البرج نوال الزغبي.
الأسد
مهنيًا: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.
عاطفيًا: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.
ومن مشاهير هذا البرج رشدي أباظة.
العذراء
مهنيًا: يوم ايجابي يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.
عاطفيًا: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.
صحيًا: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق.
ومن مشاهير هذا البرج خالد النبوي.
الميزان
مهنيًا: وصول القمر الى برجك يساهم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.
ومن مشاهير هذا البرج ويل سميث.
العقرب
مهنيًا: تعيش يوما معاكسا تعب مسؤوليات توتر فتتاخر الاستحقاقات وتدخل في مفاوضات صعبة ايام متطلبة وضغوط متراكمة.
عاطفيًا: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء.
صحيًا: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل.
ومن مشاهير هذا البرج صباح.
القوس
مهنيًا: يوم ممتاز وداعم من الطاقة الفلكية طلتك حلوة تبرز فيها صفاتك الشخصية المحببة عند الآخرين.
عاطفيًا: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها معت الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.
صحيًا: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يوميًا.
ومن مشاهير هذا البرج تايلور سويفت.
الجدي
مهنيًا: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.
عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.
صحيًا: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق.
ومن مشاهير هذا البرج برادلي كوبر.
الدلو
مهنيًا: تعيش يوما ناشطا جدا تحت تاثير القمر من برج الميزان الهوائي الصديق الذي يطلب منك أن تكون مسؤولا عن أعمالك كي تحقق الكثير.
عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.
صحيًا: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.
ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي.
الحوت
مهنيًا: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.
عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية.
ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي.