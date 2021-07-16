الكويت: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات ال24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 382 ألفا و84 حالة.



وأوضح السند - لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، 14 حالة منها "من غير المطعمين"، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2174.



وأشار إلى أنه تم أيضا تسجيل 1647 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 362 ألفا و393، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 85ر94%.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.