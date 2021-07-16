الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

صحة بنى سويف تشكل غرفة أزمات استعدادا لعيد الأضحى

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الخميس، الدكتورة دعاء الروبى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، بالمرور على مستشفى الواسطى المركزى والتأكيد على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والحضانة والعناية المركزة وتلافى السلبيات قام بالمرور، استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد بطوارئ المستشفيات

 

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف أنه تم تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية تحت إشراف وكيل الوزارة، مع إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لهاعلاقة بالطوارئ واستدعاء فريق الانتشار السريع"حال حدوث طوارئ"،مع التأكد من توفر رصيد إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى،والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأسرًة بالأقسام الداخلية.

 

وشدد على مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، بجانب المرور صباحا ومساءَ على جميع المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على جاهزية ثلاجات حفظ الموتي والتنسيق مع محافظتي الفيوم والمنيا في هذا الشأن، وعمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية.

 

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ،مع تواجد المسئولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

 

كما وجه بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية،ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا وفي ظل التعايش مع أزمة فيروس كورونا.

بني سويف محافظة مستشفيات عيد الأضحى وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم خطة الدولة رفع درجة الاستعداد

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