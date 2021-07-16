«التضامن» تحدد إجراءات وشروط إنشاء دور لرعاية المغتربين والمغتربات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على التوسع فى دور المغتربين للوافدين من المحافظات الأخرى من الجنسين أو من إحدى الدول العربية، سواء كانوا من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك لوقاية الشباب وحمايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.​​

أما عن شروط إنشاء دار للمغتربين والمغتربات أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها تتمثل فى:

-وجود جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة.

- احتياج البيئة إلى الدار.

- عقد إيجار ممتد أو تمليك لشقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 متر أو بيت مستقل.

- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

- تعيين جهاز وظيفي مؤهل طبقا لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغتربات​​.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن إجراءات الحصول على الخدمة هى:

1- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الاجتماعية التابع لها النشاط.

2- يتم بحث الطلب لتحديد مدى احتياج البيئة لإنشاء الدار.

3- تتم معاينة المكان المخصص من الجمعية لإنشاء الدار.

4- يتم عرض الطلب والمستندات المقدمة وتقرير فني عن ملائمة المكان المخصص على مديرية التضامن الاجتماعي.

5- تتم الموافقة على ترخيص الدار بعد انطباق الشروط

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص هى:

1-طلب من الجمعية مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على ترخيص دار مغتربين/مغتربات.

2 -صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

3 - بيان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.

4 -موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

5 - تقرير مالي وإداري من قسم الجمعيات عن آخر عام.