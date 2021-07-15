الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الحديد والوقود.. الصادرات المصرية تقتحم السوق الإيطالي بـ721 مليون دولار خلال 4 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإيطاليا سجلت ارتفاعًا نسبته 27.4%، والتي بلغت 721.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل566.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 155.1 مليون دولار خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن أهم صادرات مصر لإيطاليا تمثلت فى حديد وصلب بقيمة 127.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 17.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 115.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 90.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 136 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 129 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من لدائن ومصنوعات بلغت 52 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 29.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وأسمدة بقيمة 67,9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 73.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 27.2 %).

الاحصاء صادرات مصر إيطاليا وقود وردات

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وائل لطفي

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