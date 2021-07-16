الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نهاية المرحلة الأولى من دورة «شباب الميديا الكاثوليكى»

دورة شباب الميديا
دورة شباب الميديا الكاثوليكى

وصلت دورة "شباب الميديا الكاثوليكي" (CYM) إلى نهاية المرحلة الأولى، والتي بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وتستمر حتى التاسع والعشرين من يوليو الجاري. 

 

وأقيمت فعاليات الدورة التدريبية بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، وذلك بحضور أربعين شابًا وشابة من المرحلة الإعدادية والثانوية من مختلف كنائس القاهرة.

 

واحتوت الدورة التدريبية على محاضرات تخصصية في مجالات الحاسب الآلي، والتنمية البشرية، والتصوير، والصحافة، وكذلك معرفة الكنائس الكاثوليكية وطوائفها، حيث ألقى محاضرات الدورة الأستاذة مي صليب، والأستاذ جرجس ميلاد، والدكتورة نانسي ناشد.

 

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تكوين مسيحي كاثوليكي واعي في عدة مجالات عن طريق رفع مهارات الشباب في الحاسب الآلي، وأيضًا مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتوصيات من اللجنة الأسقفية للإعلام، برئاسة نيافة الأنبا باخوم.

 

وعلى صعيد أخر أرسل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية تهنئة لرهبنيات الكرمل بمناسبة عيدهم.

وجاء نص التهنئة كالأتي:

الانبا باخوم

الأباء والرهبان والراهبات الكرمليت بالإيبارشية البطريركية الرعايا المباركة التي تحمل اسم عذراء سيدة الكرمل، سلام ومحبة في الرب يسوع، بالنيابة عن غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، وبالأصالة عن نفسي، ومجمع الآباء الكهنة، نتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة عيد سيدة الكرمل.

وحسب التقليد فإن العذراء مريـم ظهرت إلى القديس سمعان ستوك الراهب الكرملي في يوم ١٦ يوليو ١٢٥١، وطلبت منه أن يحمل ويرتدي الثوب الخاص.

أحبائي، فلتتشفع فينا مريم العذراء سيدة الكرمل لكي نتمكن اليوم، وسط صعوبات وواقع حياتنا، أن نرتدي نفس الثوب: ثوب العفة، ثوب الطاعة، ثوب الفقر الإنجيلي الذي يعتبر كل شيء لا شيء من أجل حب المسيح، نعم ثوب البنوة الإلهية.

فكل عام وأنتم بخير. مع محبتي وصلاتي، وطلب الصلاة لأجلي.

 باخوم.. النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركيّة

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