75 موهبة فنية فى أول دفعة من مركز تنمية المواهب ببورسعيد

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة هانى كمال بتخريج الدفعة الأولى من مواهب مركز تنمية المواهب ببورسعيد.

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالبحث عن المواهب فى مختلف المجالات وداخل كل ربوع محافظات مصر واكتشافهم والعمل على رعايتهم وتنمية مواهبهم.

جاء ذلك بحضور أمل عبدالله، رئيس الادارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير عام الإدارة العامة للمواهب المواهب والمشرف العام علي مراكز تنمية المواهب، ومدير عام الثقافة ببورسعيد، ومدير مركز المواهب ببورسعيد.

في السياق، اعتمد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية تخريج أول دفعه في مجال الموسيقي، وتتكون من 20 موهوبًا في العزف على الكمان والطبلة والأورج، كما تم تخريج 35 موهوبا في فريق الكورال بقياده المدرب محمد نصر، وقد قاموا بتقديم عرض فنى تضمن باقه متنوعة من الأغنيات القيمة والتراثية التي شكلت وجدان الشعب في فترات مختلفة، ومن هذه الأغنيات كانت هنا أغنيات وطنية وأغنيات دينية وأيضًا أغنيات تراثية قديمة، أما في مجال الأداء الحركي فقد تم تخريج 20 موهوبا، وقدموا استعراض بمصاحبة فريق العزف وقد تم تدريبهم على الرقص الشعبي والرقص الحديث والتعبير الحركي والرقص الاستعراضي بقياده المدرب محمد العشري.



فى نهاية الحفل الكبير شارك جميع الخرجين باستعراض عن قناه السويس ومحاكاة إنقاذ السفينة العالقة بها، التي كانت مثار حديث العالم في الفترة السابقة وكان الاستعراض من إخراج ابراهيم مرسي.

على هامش الاحتفالية، تفقد الحضور أنشطة المركز، حيث تم مشاهدة تدريبات البالية للمدربة سالي عسل والمدرب ابراهيم جمال، كما تم الاستماع لبعض المواهب بنادي أدب الطفل تحت إشراف الشاعر محمد عبدالرؤوف، إضافة إلى مشاهده المبدعين في مجال الفنون التشكيلية للمدرب عبد الرحمن مجدي.

صورة من الحفل

صورة من الحفل

صورة من الحفل

صورة من الحفل