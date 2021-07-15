الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حياة كريمة».. ياسين الزغبى لـ الرئيس السيسى: «بشكرك لأنك غيرت حياتى»

ياسين الزغبي، المذيع
ياسين الزغبي، المذيع والطالب فى كلية التجارة

قال ياسين الزغبي، المذيع والطالب فى كلية التجارة، إنه رأى الدولة المصرية عندما انضم لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف "الزغبي"، خلال كلمته  بالمؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة": "لفيت بعجلتي مصر وأنا عندي 17 سنة، دخلت القرى والنجوع، وعرفت ليه بيقولوا على المصري أصيل وجدع، لأن عنده حب الخير قبل كل أي حاجة من البعيد قبل القريب".

وتابع: "بنتخطى الصعب بالأمل وبتحدي تحت راية واحدة راية الحلم، والجمهورية الجديدة أول خطوة لتحقيق حلم المصريين".

ووجّه  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على منحه الأمل والتفاؤل بالمستقبل الأفضل، وتابع: "أنا وقفت أمام حضرتك يا ريس قبل 4 سنوات، واليوم ده أنا فاكره كويس، ولا يمكن أن يمحى من ذاكرتى، لأن ذلك اليوم منحنى أملا كبيرا.. ولو كنت بجرى يوم فمن بعده هجرى ألف.. أنا بشكر حضرتك على هذا اليوم".

واعتذر "الزغبى" للرئيس السيسى والمشاركين نظراً لتوتره، قائلاً: "أنا باعتذر لحضراتكم لأنى متوتر جداً".

وواصل "الزغبى"، حديثه قائلاً: "من خلال جولتى في محافظات مصر تعلمت أن أهم ما يميز المصريين هو حب الخير قبل أي حاجة وللبعيد قبل القريب ولكل من حولنا"، وتابع: "في جولتى أنا اتعلمت أفضل درس وهو أن حب الخير ده دايرة يبدأ عندك ويلف وييجى ليك تانى".

وأكد "الزغبى" أن الشعب المصرى لا يعرف المستحيل وسيواصل بناء وطنه وسيستكمل المشروع القومى "حياة كريمة".
 

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وائل لطفي

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