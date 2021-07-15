البيت الفني للمسرح: 9 عروض في انتظار جمهور عيد الأضحى

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرق المسرح تستعد لاستقبال جمهور عيد الأضحى بـ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الأضحى وتستمر طوال أيام العيد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وتقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، وذلك على المسرح القومي في الثامنة مساءً، وتقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين، وذلك في تمام التاسعة مساء، وتفتتح الفرقة أيضًا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف وذلك في السابعة والنصف مساءً.

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك في التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل وتقدم الفرقة أيضًا عرض "Dogs “ فكرة وإخراج كمال عطية، وذلك على مسرح السلام بشارع قصر العيني في الثامنة مساءً.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب" من تأليف حمدي عطية ومن إخراج سيد رستم، وذلك في السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي وذلك في السابعة والنصف على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض "نضارة المهرج" ضمن مشروع عروض " أحلام شتوية"، من تأليف محمد ناصف، ومن إخراج يوسف أبو زيد وذلك في الرابعة عصرًا، والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة ، فكرة و إخراج محمد مرسي، و ذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية.