افتتاح دورة تدريبية دولية في معهد بحوث الصحة الحيوانية

افتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية الدورة التدريبية الدولية «مقدمة فى المعلوماتية الحيوية IBT-2021»- المقدمة من شبكة المعلوماتية الحيوية الإفريقية H3ABIONET على مستوي القارة الإفريقية- حيث يستضيف المعهد فصلا دراسيا للدورة هذا العام لمدة 3 أشهر ابتداء من اليوم وحتى 12 أكتوبر المقبل بنظام الدراسة التفاعلية عن بعد virtual classrooms بهدف الكشف عن التحورات الجينية للأمراض، وتحليل البيانات البيلوجية لمتابعة حالة التغيرات في الكائنات الحية للفيروسات والبكتيريا.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه تم تنظيم الدورة عبر المنصة الإلكترونية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات برئاسة الدكتور عصام كامل مدير مكتب التدريب والتعلم والإستشارات وحضور منسقى الدورة الدكتور الصياد محمد إبراهيم بقسم الفيروسات والدكتورة نجلاء حجاج رئيس وحدة الجينوم بالمعهد والدكتورة منى رضوان والدكتورة ألاء السادات المختصين فى مجال المعلوماتية الحيوية من كلية العلوم جامعة بورسعيد.

وأوضح «شاهين» مدير المعهد أن المعلوماتية الحيوية هى العلم الذي نتج عن اندماج علم الحاسب الآلي مع علم الأحياء (Biology) وتكنولوجيا المعلومات لتكوين مجال علمي واحد يساهم فى فهم ومقارنة تطور الكائنات الحية، لافتا إلى أن علم المعلوماتية الحيوية يعتمد على قدرة قواعد اليانات لتخزين المعلومات الناتجة عن الأبحاث ومقارنتها مع بعضها البعض.

ونوه «شاهين» بأن تلك الدورة تأتى ضمن برامج التعاون الدولى كمقدمة قوية للمبتدئين فى هذا التخصص لثقل مهارات الباحثين بالمعهد والمتخصصين فى البيولوجيا الجزئية والتنميط الجيني والميكروبيولوجيا وغيرهم من التخصصات المختلفة المستخدمين لتقنيات وأداوات وقواعد بيانات المعلوماتية الحيوية.

وفي نهاية افتتاح الدورة، أعلن مدير المعهد أنه سيتم منح المتدربين شهادة من شبكة المعلوماتية الحيوية الإفريقية لمن يجتاز متطلباتها وشهادة معتمدة من مركز التدريب والتعلم والاستشارات الحاصل على شهادة الايزو 21001 : 2018.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والاستشارات بالمعهد إن الدورة ناقشت تحليل النتائج البحثية للوصول لتنبؤات أو معلومات عن دور المورثات أو البروتينات من خلال التشابه الجيني بينهما ورصد أى تطور أواختلاف على المستوي الجينى قد ينتج عنه تحوارت او طفرات أو خلل وظيفى أومرض وراثي .

وأضاف «كامل»، أن الدورة تركزت على قواعد البيانات والأدوات والبرمجيات الأساسية المتاحة للباحثين فى هذا المجال كما أنها ستجمع بين المحاضرات النظرية والعملية والامثلة التوضيحية والإختبارات بعد كل فصل تدريبي، موضحا أن الدورة لاقت إقبالا شديد من الباحثين على التسجيل فيها عبر المنصة الألكترونية لمركز التدريب والتعلم والأستشارات حيث تقدم لها أكثر من 320 باحثاً تم اختيار 21 باحثا منهم من المعهد ومعامله الفرعية و9 مشاركين من كليات مختلفة من جامعات المنصورة وقناة السويس وزويل