الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«أبو الغيط»: تبعات اعتذار الحريرى عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطيرة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد الجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها لمحاولة انقاذ الموقف دون نجاح. 

وقال أبو الغيط - في تصريحات صحفية اليوم من نيويورك، حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا: إنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان.

وتعهد أبو الغيط بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث. 

وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق. 

وأوضح أن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وإن كان الانصاف يقتضي أيضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان الي هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن "أبو الغيط" إعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.

جامعة الدول العربية الحريرى الحكومة اللبنانية أبو الغيط ليبيا

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