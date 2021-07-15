البنتاجون: بعض الكولومبيين المعتقلين لصلتهم باغتيال زعيم هايتى تلقوا تدريبات عسكرية أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، إن بعض الجنود الكولومبيين السابقين البالغ عددهم 13 الذين تم اعتقالهم لصلتهم باغتيال رئيس هايتي الأسبوع الماضي تلقوا تدريبات عسكرية من قبل الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد كين هوفمان لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن التحقيق في التفاصيل لا يزال جاريا، لكن تشير مراجعة قواعد بيانات التدريب لدينا إلى أن عددا قليلا من الأفراد الكولومبيين المعتقلين كجزء من هذا التحقيق شاركوا في برامج التدريب والتعليم العسكرية الأمريكية السابقة، أثناء خدمتهم كأعضاء نشطين في القوات العسكرية الكولومبية.

واعتُقل ما مجموعه 15 كولومبيًا مشتبهًا بهم في مقتل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، إلى جانب مواطنين أمريكيين من أصل هايتي.