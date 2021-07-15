الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«البيئة»: تركيب محطة للرصد الذاتى فى محيط مصنع كيما بأسوان (صور)

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أجرت وزارة البيئة بواسطة جهاز شئون البيئة في أسوان، تركيب محطة للرصد الذاتي في محيط مصانع كيما، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام بتنمية حقيقة في صعيد مصر وتحسين الصحة العامة والحفاظ علي البيئة، وبتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

من ناحيته، قال الدكتور ممدوح السيد، رئيس جهاز شئون البيئة بجنوب صعيد مصر في أسوان، إنه تم إنشاء وتركيب محطة للرصد الذاتي في محيط مصانع كيما، وتم دخولها العمل بالفعل، موضحًا أنها تعمل على رصد جميع الظواهر والأحوال الجوية.

وأضاف في تصريح لـ "الدستور'' أن محطة الرصد الذاتي في محيط مصنع كيما، تعمل على رصد أكاسيد الكبريت، والنتروجين، وأول أكسيد الكربونية، بالإضافة إلى الأتربة بأنواعها العالق والمستنشق.الأوزون، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبة، واتجاهات الرياح.

وأوضح الدكتور ممدوح السيد أنه تم تحديد موقع محطة الرصد اللحظي بمعرفة فريق عمل متخصص بوزارة البيئة، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في أسوان، طبقا لدراسات لاتجاه وسرعه الرياح السائدة، مشيرًا إلى أن تم تحديده أعلى سطح مبني التضامن الاجتماعي بمنطقه كيما في مدينة أسوان. 

محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما

محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
محطة للرصد الذاتي في محيط مصنع كيما
أسوان محطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة البيئة التضامن الاجتماعي الأحوال الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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