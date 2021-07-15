رجائى عطية يلتقى «نقيب محامى بنى سويف» ويوافق على طلبات للفرعية

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، بمكتبه بالنقابة العامة، نقيب محامي بني سويف طارق عبدالعظيم، وذلك لعرض عدد من طلبات النقابة الفرعية.

وصرح طارق عبدالعظيم، نقيب محامي بني سويف، بأن اللقاء شهد موافقة النقيب العام على طلب النقابة بتخصيص 500 كرسي لدعم استراحات المحامين بكافة المحاكم على مستوى المحافظة، كما وافق على افتتاح الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة، بمقر نادي المحامين خلال شهر أغسطس المقبل، كما تم الموافقة على تعيين عدد من العمال المؤقتين بالنقابة، وإنهاء عدد من طلبات العلاج للمحامين.

ومن جانبه وجه علاء حسن، الشكر للنقيب العام على دعمه المستمر للمحامين وسعيه للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي بني سويف.

كما التقى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، نقيب المحامين الفرعي ببورسعيد صفوت عبدالحميد.

ووافق نقيب المحامين، على الطلب المقدم من النقيب الفرعي، والخاص بتوصيل المرافق (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الغاز)، لمقر النقابة الجديد، والانتهاء من كافة ما يحتاجه المبنى لافتتاحه رسميا في العيد القومي لبورسعيد يوم 23 ديسمبر المقبل.

وفي ذات السياق، كلف نقيب المحامين، رئيس لجنة الأندية والمصايف الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، باتخاذ اللازم للانتهاء من النادي في أسرع وقت.

حضر اللقاء، وكيل مجلس النقابة الأستاذ محب مكاوي، وأعضاء المجلس الأساتذة عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار.

فيما أعلن عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، أن نقيب المحامين رجائي عطية، وافق على طباعة عدد عشرين ألف نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة عام 2021، وذلك لتوزيعها على النقابات الفرعية.

وكانت نقابة المحامين قد وزعت في وقت سابق 60 ألف نسخة من المجلة على النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية.