الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير السياحة في زيارة ترويجية إلى أوكرانيا

على هامش لقاءات نائب
على هامش لقاءات نائب وزير السياحة بأوكرانيا

 توجهت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة ترويجية عقدت خلالها عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية بحضور السفير أيمن الجمال، سفير مصر لدى أوكرانيا، لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي بين الجانبين وتسليط الضوء على التنوع والجديد في المنتج السياحي المصري، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل المستمر مع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.

واستهلت شلبي الزيارة بلقاء تاراس كاشكا، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والممثل التجاري لأوكرانيا، حيث أشارت إلى أن السائحين الأوكران من أوائل السائحين الذين توافدوا لزيارة مصر عقب استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020.

وتطرق اللقاء الى إمكانية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين البلدين لتحقيق مزيد من التعاون السياحي، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في كافة المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للعاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وأشارت نائبة الوزير إلى القرارات الأخيرة بالسماح بالدخول للأراضي المصرية لحاملي شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق إصدار جديد لمنظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني visa2egypt.gov.eg، حيث أصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

والتقت شلبي بماريانا أولسكيفا، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأوكرانية، حيث تناولت خلال اللقاء سبل تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.

وأوضحت أولسكيفا أن الهيئة تعد حديثة النشأة ومعنية بإصدار التراخيص والقواعد ذات الصلة بمتابعة المنشآت السياحية.

وأكدت نائب الوزير على أن مصر تمتلك خبرات كثيرة في هذا المجال تجعلها من الدول التي يمكن الاستناد إلى خبراتها والاستفادة منها من حيث التطبيقات والتشريعات، فضلا عن قيام الوزارة بتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق HC والذي يهدف إلى الوصول بالفنادق المصرية إلى المواصفات العالمية، معربة عن استعداد الوزارة لمساعدة الجانب الأوكراني في هذا المجال.

سياحة مصر نائب وزير السياحة والآثار أوكرانيا ترويج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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