رئيس الوزراء الفلسطينى: القيادة لديها إصرار على عقد الانتخابات

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين، وبحثا معًا سبل تعزيز التعاون المشترك وسبل دفع العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مجموعة التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الفراغ السياسي القائم، والحاجة الى مبادرة سياسية لملء هذا الفراغ، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية نتيجة توقف المساعدات الخارجية منذ بداية العام الحالي.

وجدد أشتية تأكيده على إصرار القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على عقد الانتخابات في فلسطين، موضحا أن إسرائيل تضع كافة العراقيل وتمنع عقدها في القدس، رغم أن الاتفاقيات الموقعة معها كفلت ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد في حال تم السماح بعقدها في القدس.

وثمن رئيس الوزراء الدعم البريطاني لفلسطين على الصعد كافة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك ليتوج هذا الدعم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، اليوم، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن "إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

أشتية: على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقيات بما فيها إجراء الانتخابات في القدس

وأوضح أشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركًا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

المجتمع الفلسطيني متعدد وديمقراطي ونعمل على علاج الأخطاء

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، متابعا: "سنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".