الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5 وفيات و1541 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ألفًا و541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 656 ألفًا و354 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه جرى تسجيل وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفاة ألف و885 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 634 الفًا و272 حالة، بعد تسجيل ألف و497 حالة شفاء جديدة.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

و في سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كرونا كوفيد دبي الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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