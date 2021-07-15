«السكة الحديد» تشارك المواطنين أعمال تعقيم وتطهير المحطات اليوم

شاركت هيئة السكة الحديد، اليوم، المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هناك لجان تفتيش على أعمال تعقيم وتطهير القطارات، للتأكد من القيام بتعقيم القطارات قبل خروجها من الورش والمحطات والسلالم بالكامل، من أجل تنفيذ كافة تعليمات مجلس الوزراء.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، لتجنب التعرض للغرامة المالية الفورية فى حال عدم ارتدائها.

في سياق آخر، قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه سيتم بدء تدريب المتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور في السكة الحديد ،على كيفية التعامل مع المواطنين فى حال التعرض لأى موقف أثناء أداء وظائفهم.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تدريب العاملين وبالأخص "الكمسارية" الذين يحتكون بالجمهور الركاب بشكل مباشر وذلك عقب ما حدث أمس الأول فى واقعة "الكمسري" مع رجل بقطار (القاهرة- منوف)، حيث سيتم تدريبهم على كيفية التعامل في حال التعرض للإساءة من الركاب خاصة أن الكثير من "الكمسارية" يعانون من التعرض للإساءة من الركاب خاصة فى القطارات الدرجة الثالثة وفي ظل زيادة عدد الركاب.

- تدريبات على ضبط النفس في حال وجود أي أفعال استفزازية

تابعت المصادر، إنه سيتم تلقي الكمسارية تدريبات على ضبط النفس فى حال وجود أي أفعال استفزازية من قبل الركاب لهم، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأى تجاوزات من قبل الركاب أو "الكمسارية" العاملين فى مرفق السكة الحديد.

وأشارت المصادر إلي أنه سيتم تدريب رؤساء القطارات على كيفية حل الأزمات فى حال احتكاك "الكمسارية" بالركاب ووجود مشكلة بينهم، وكذلك عقد لصرافي التذاكر تدريبات مع مدربين نفسية واجتماعية.

في سياق آخر شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات، اليوم الأربعاء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الأضحى، ضمن إجراءات الهيئة للوقاية.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، اليوم، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تعاونًا من شرطة النقل والمواصلات لضبط المخالفين بتعليمات ارتداء الكمامة داخل المحطات، وذلك لتحرير محاضر ضدهم.