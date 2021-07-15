مذيعة «إكسترا نيوز».. تعرف على مقدمة حفل «حياة كريمة» بحضور الرئيس

اختار القائمون على المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الإعلامية نانسي نور لتقديم الحفل الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين والمشاركين في المبادرة من كل الأطياف والمحافظات باستاد القاهرة.

الإعلامية نانسي نور

وعلمت «الدستور»، أنه تم الاستقرار على أن تكون الإعلامية نانسي نور المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» هي مقدمة الحفل الجديد، نظرا لبراعتها وتألقها الإعلامي خلال الفترة الماضية في عدد من اللقاءات على القناة الإخباراية المصرية الأولى.. ونرصد من هي نانسي نور في نقاط.

الإعلامية نانسي نور

نانسي نور هي مذيعة مصرية تخرجت في كلية إعلام القاهرة

بدأت الإعلامية نانسي نور مشوارها الإعلامى بداية من عام 2013 عبر قناة "روتانا مصرية"، والتى قدمت عبر شاشتها برنامج "عز الشباب".

الإعلامية نانسي نور

انضمت نانسي في فترة لاحقة إلى قناة "CBC إكسترا" حين كانت تابعة لقناة سي بي سي في بدايتها والتي تحولت لاحقا إلى "إكسترا نيوز" وانطلقت من خلالها حتى أصبحت من أهم مذيعات النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية على القناة.

من البرامج التي قدمتها الإعلامية الشهيرة برنامج التوك شو الصباحي باسم "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز".

الإعلامية نانسي نور

شاركت الإعلامية نانسي نور فى تقديم برنامج "ما وراء الحدث"، كما كانت شاركت في عدد محدود من حلقات برنامج "هنا العاصمة".

أصيبت نانسي نور بفيروس كورونا بداية يناير من العام الجاري ولكنها تعافت بعد ما يقرب من 16 يوما من العزل في المنزل.

الإعلامية نانسي نور

ظهرت في إحدى حلقاتها مرتدية تي شيرت حمل صور شهداء ملحمة البرث أثناء الجولات الإخبارية.

ومن المقرر أن يتواجد الفنان كريم عبد العزيز في حفل اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسئولين، والضيوف والمشاركين في المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه مصر والريف المصري للأفضل.