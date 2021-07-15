الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تفتح 3 جزر أمام المسافرين الأجانب الملقحين ضد «كورونا»

الأجانب الملقحين
الأجانب الملقحين

قررت السلطات في تايلاند إعادة فتح 3 جزر وهي "كوه ساكوي" و"كون فانجان" و"كوه تاو" أمام المسافرين الأجانب اللذين اخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن إعادة فتح الجزر الثلاثة يأتي بعد إعادة فتح جزيرة "بوكيت" في مطلع شهر يوليو الجاري والتي أطلقت مشروعا نموذجيا منتظر بشدة لإنعاش السياحة ، حيث سيتم السماح مجددا للزوار الملقحين تلقيحا كاملا بالاسترخاء بدون الخضوع لحجر صحي في الجزيرة الشهيرة في جنوب البلاد ولكن بموجب شروط صارمة.
يذكر أنه ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية مؤخرا، فقد تلقى نحو 5 ملايين شخص فى تايلاند جرعة واحدة على الأقل خلال الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد-19)، والتى انطلقت فى 28 فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا تسجلها تايلاند.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 9186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5543 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 372 ألفًا و215 حالة، من بينها 266 ألفًا و127 حالة شفاء، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 3032 حالة.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

بانكوك كورونا تايلاند

رئيس التحرير

وائل لطفي

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