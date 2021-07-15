الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021".

ووفقًا للإنفوجرافيك، نجحت مصر في التقدم 38 مركزًا رغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتي أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر في 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت بؤرة للوباء.

وجاءت الولايات المتحدة بعد مصر في المرتبة الـ 71، والبرازيل في المرتبة الـ 129.

وتأتي مصر في المرتبة الـ 65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة في 2019. 

فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر في 2021. 

كما يتضمن مؤشر "أكثر دول العالم أمانًا" 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.

"مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021"
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