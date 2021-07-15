حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى

بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة "زيم" الإسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة إليزابث في ولاية نيوجيرسي الأمركية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملات إيقاف السفن الإسرائيلية ومنعها من تفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام خلالها المتضامنون من منع تفريغ حمولتها في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية اليوم الخميس.

وكانت سلطات مدينة سياتل بولاية واشنطن قد اعتقلت نحو 10 متظاهرين قبل ثلاثة أسابيع حاولوا منع تفريغ سفينة اسرائيلية تسلّلت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.

يشار إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد تجمعوا الشهر الماضي في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدم 4 منازل ومنشآت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتبرت الوزارة، أن هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكده أن جريمة هدم المنازل تندرج في إطار مخطط إسرائيلي استعماري إحلالي، يهدف إلى استكمال حلقات تهويد وأسرلة القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.

وشددت الوزارة على أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال تستخف بالإدانات الدولية لهدم المنازل والمطالبات الأممية بوقفها فورًا، وتستهتر بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، اليوم، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.