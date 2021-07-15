الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

معاذ إدريس يطلق أغنيته الجديدة «تفاءل بالخير» عن طريق الفيديو كليب

معاذ إدريس
معاذ إدريس

أطلق الفنان السوري معاذ إدريس أغنية جديدة بعنوان "تفاءل بالخير" من كلمات فادي مرجان وألحان هادي كريم وتوزيع وميكس وماسترينغ راين.


ويقول مطلع الأغنية: "شريكة حياتي نورتي بيتي، عمري بحلاكي والله حليتي، قالولي تفاءل بالخير، تفاءل بالخير تلاقيه، لما بالخير تفاءلت أنتِ عليي طليتي".


والجدير بالذكر أن معاذ إدريس مطرب وعازف عود، فاز بجائزة أجمل صوت على قناة mbc عام 2001، أطلق ألبومه الأول مع شركة "روتانا" عام 2002، وفي رصيده أكثر من 30 أغنية خاصة، وهو سفير فخري لمنظمة عرب أمريكا في الولايات المتحدة.


وكان قد أطلق الفنان السوري معاذ إدريس أغنية جديدة بعنوان "لوز ملبس" من كلمات فادي مرجان، وألحان حسان عيسى، وتوزيع وميكس وماسترنغ راين وتم تسجيلها في Studio Rami 24.
 

ويقول مطلع الأغنية: "بترجاكي لاعاد تتحلي.. جننتي بنات الجيل الطالع، إذا على هالحالة رح بتضلي.. رح تخجل بنت تضهر بالشوارع، شفاتك لوز ملبس واللوز نقطة ضعفي، من عطرك أنا بتنفس.. بموت لو غبتي نتفه".


يشار إلى أن إدريس أطلق عدة أغنيات سابقاً وتعاون مع الكثير من الفنانين العرب قبل أن تأخذه الحياة إلى الولايات المتحدة، حيث أطلق ألبوماً في بداياته مع شركة روتانا بعنوان "طربان" في العام 2001 وكان إدريس قد ظهر في ألبوم مدارس نجد في العام 2003 حيث قدم إحدى أغاني الألبوم والذي شارك فيه كل من الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم والفنان عبدالمجيد عبدالله حينها.

 

ويستعد عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة لإطلاق عدد من الأغنيات المختلفة سواء في مصر أو سوريا أو لبنان وذلك تزامنا مع موسم الصيف الحالي حيث بينما يستعد اخر ن لتقديم عدد من الالبومات والاغنيات السينجل إضافة إلي ظهورهم في بعض الحفلات الغنائية.


https://youtu.be/uUHpQuEB5t4

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