الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعشاق الأكلات السريعة.. طريقة مختلفة لعمل «مكرونة الكبدة»

مكرونة بالكبدة
مكرونة بالكبدة

يعرف الكثير من الناس أكلة "المكرونة بالكبدة" يأكلونها داخل البيت من الأمهات بسحرهن الخاص وفي الخارج في المطاعم الشعبية والراقية، سواء طواجن أو في أطباق تقديم.

ولمعرفة مكونات وصفة "المعكرونة بالكبدة" اتبع السطور التالية: 

لتر مياه

مكعب مرقة دجاج 

400 جرام مكرونة

500 جرام كبدة

كيس خلطة الكبدة الإسكندراني 

ملعقتين زيت

ملعقة كبيرة ثوم

بصلة مقطعة شرائح

فلفل أخضر مقطع شرائح

معلقتين كبار صلصة طماطم 

200 جرام طماطم مقطعة

كوب مياه سلق المكرونة

ملح

فلفل أسود 

 

ولمعرفة طريقة تحضير وصفة الـ "مكرونة بالكبدة"، إليكك الآتي

1_في حلة صغيرة، سنضع لتر مياه، مكعب مرقة دجاج، ٤٠٠ جرام مكرونة ونتركها حتى تغلي.

2-وبعد ذلك في طبق غويط، نضع ٥٠٠ جرام كبدة  وكيس خلطة الكبدة الإسكندراني.

3-في إناء قلي، سنضع معلقتين زيت، ومن ثم الكبدة، وبعدها معلقة ثوم، وبصلة مقطعة شرائح، وأخيرا الفلفل الأخضر.

4_بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من صلصة الطماطم ، و ٢٠٠جرام طماطم مقطعة، وكوب مياه مكرونة مسلوقة، وملح، وفلفل أسود ونضع المكرونة. 

5_وآخر خطوة نطفئ النار ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض.

وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات الشعبية التي يشتهيها الكبار والصغار ويطلبونها باستمرار، خاصة أن الأطفال يعشقون المكرونة، كما أن هذه الوصفة مليئة بالعناصر الغذائية الكثيرة من نشويات وبروتينات وفيتامينات وزيوت يحتاجها الجسم، فهي مغذية وشهية.

ومع دخول الصيف فإن هذه الأكلة تعتبر من الأكلات الخفيفة على المعدة والتي لا تسبب حموضة أو الشعور بالحرق في المعدة، لذلك فهي مناسبة للغاية لهذا الفصل الذي يحتاج لأكلات خفيفة، فضلا عن كونها مغذية أيضا وبها الكبدة التي تساعد في القضاء على أنيميا الدم وتقوية الجسم وتعويضه عن العناصر الغذائية التي  يحتاجها.

المكرونة البيت الأمهات الأكلات السريعة طواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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